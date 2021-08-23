وفاة الشيخة بدرية الاحمد الجابر المبارك الصباح

المصدر: البيان

نعى الديوان الاميري في دولة الكويت، المغفور لها الشيخة بدرية الاحمد الجابر المبارك الصباح.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " نص بيان النعي التالي : " بسم الله الرحمن الرحيم جاءنا من الديوان الأميري ما يلي: «ينعى الديوان الأميري المغفور لها الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة المغفور له الشيخ عبدالله الخليفة العبدالله الصباح، وسيوارى جثمانها الثرى صباح اليوم.

إنا لله وإنا اليه راجعون».

ونشر البيان هواتف التعازي عبر الررسائل النصية :

الرجال : 66634444

النساء : 99999966

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