أميركا تشكر الإمارات على تسهيل عمليات الإجلاء من كابل

المصدر: البيان

أعربت الخارجية الأميركية عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة لتسهيل عبور المواطنين الأميركيين وموظفي السفارة من أفغانستان، في إطار عمليات الإجلاء منذ الأحد الماضي، من مطار كابول.

وقالت الخارجية في بيان رسمي: " تُعرب الولايات المتحدة عن امتنانها للإمارات العربية المتحدة لجهودها الإنسانية وعرضها الكريم لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأميركيين وموظفي السفارات، والمواطنين الأجانب الذين تم إجلاؤهم من كابول إلى دول أخرى. تقدر الولايات المتحدة تقديراً عالياً دعم الحكومة الإماراتية. إنه رمز لشراكتنا القوية والدائمة. ليست لدينا أولوية أعلى من سلامة أميركا تشكر الإمارات. وأمن مواطني الولايات المتحدة في الخارج، بما في ذلك دبلوماسيونا وأفراد خدمتنا في أفغانستان. نشكر شركاءنا الإماراتيين على دعمهم في هذا الجهد".

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في حسابه في "تويتر": نحن ممتنون جدًا لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها عبور المواطنين الأميركيين وموظفي السفارات والمواطنين الأجانب من أفغانستان عبر الإمارات العربية المتحدة. نحن نقدر شراكتنا القوية" .



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