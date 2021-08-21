"العليا للأخوة الإنسانية" تعرب عن خشيتها من تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان

المصدر: وام

أكدت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية أنها تتابع الأوضاع التي تمر بها أفغانستان، معربة عن أملها بأن تقوم الأطراف الفاعلة في أفغانستان لتلبية تطلعات الشعب الأفغاني من أجل حياة كريمة.

ودعت اللجنة في بيان لها إلى ضرورة ضمان حقوق الإنسان، والحريات العامة والفردية، والالتزام بحقوق المرأة الأفغانية، واحترام التنوع العرقي واللغوي والديني في المجتمع الأفغاني، وعدم تهميش أي من مكوناته، والمساواة بينهم على أساس مبدأ المواطنة.

وطالبت المجتمع الأفغاني بالسعي المشترك لإنهاء عقود من الاقتتال والحروب واستنزاف الموارد والطاقات، وحثت الأطراف الفاعلة في أفغانستان على تبني ثقافة التعايش السلمي وإعلاء مبادئ الأخوة الإنسانية والتسامح بين كل أبناء الشعب الأفغاني.

كما دعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، المجتمع الدولي إلى مواصلة الوقوف مع الشعب الأفغاني لتجاوز الأزمة الإنسانية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز