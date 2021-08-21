الإمارات: ملتزمون بتسخير التكنولوجيا من أجل السلام

المصدر: (نيويورك - وام)

أكّدت الإمارات، التزامها العمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء، لتطوير أساليب وأدوات جديدة تساهم في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. جاء ذلك في البيان الذي قدمته الدولة في المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن حول مسألة حماية مُقدمي الحماية: التكنولوجيا وحفظ السلام، مشددة أن موضوع الابتكار يعد إحدى أولويات الإمارات.

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