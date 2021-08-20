الملك سلمان يوجه بدعم تونس بشكل عاجل بالأكسجين الطبي

المصدر: البيان

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بدعم الجمهورية التونسية بشكل عاجل بالأكسجين الطبي ومستلزماته؛ للمساهمة في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا.



‏‎وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه المساعدات الإضافية تشتمل على (3000) أسطوانة أكسجين، و (5) مولدات أكسجين لخمسة مستشفيات تونسية، وتأمين حاويات لنقل (200) طن من الأكسجين السائل، بالإضافة إلى تأمين المستلزمات الخاصة لدعم الأكسجين، مشيراً إلى أن المركز شرع في تأمين ونقل الدفعة الأولى من هذه المساعدات. وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

‏‎ورفع الدكتور الربيعة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على هذه المبادرة الإنسانية غير المستغربة، التي تؤكد ما تتصف به القيادة الرشيدة من حرص كبير على مساعدة الأشقاء، عملاً بما يقتضينه النهج القويم الذي دأبت عليه المملكة منذ نشأتها.

‏‎وتأتي هذه المساعدات إضافة إلى المساعدات التي سبق أن وجه بها خادم الحرمين الشريفين، للجمهورية التونسية لمكافحة الجائحة، استجابة لطلب فخامة الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أبداه خلال مكالمته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واشتملت على مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و (190) جهاز تنفس اصطناعي، و (319) جهازاً مكثفاً للأكسجين، و (150) سريراً طبياً، و (50) جهازاً لمراقبة العلامات الحيوية مع ترولي، و (4) ملايين كمامة طبية، و (500) ألف قفاز طبي، و (180) جهازاً لقياس النبض، و (25) مضخة أدوية وريدية، و (9) أجهزة للصدمات الكهربائية، و (15) منظاراً للحنجرة بتقنية الفيديو، و (5) أجهزة لتخطيط القلب (ECG).

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