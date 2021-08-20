الملك سلمان يؤكد حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها

المصدر: البيان

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في اتصال هاتفي أجراه اليوم "الجمعة"، بالرئيس التونسي قيس سعيد، حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها.

وأوضح خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال، أن المملكة تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تمر بها تونس، مؤكداً حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها، ووقوف المملكة إلى جانب تونس في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها حتى تتجاوزها، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وشدد، على أنه وجه الجهات المختصة في المملكة بسرعة تقديم دعم صحي إضافي لتونس يضاف للمساعدات السابقة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي.

من جهته، أعرب الرئيس التونسي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على هذه المبادرة النبيلة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وجدد تقديره لما تقوم به المملكة من مساندة لتونس في هذا الظرف الوبائي الصعب، مما كان له الأثر الكبير في إنقاذ حياة الآلاف، ودعم وتمكين للمؤسسات الصحية.

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