اللجنة المشتركة بين الإمارات وكازاخستان تعقد اجتماعها الثامن

المصدر: وام

عقدت دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة في دورتها الثامنة بمشاركة الأطراف الفاعلة من مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حيث ترأس أعمال اللجنة كل من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي مختار تيلوبيردي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية كازاخستان.

ونوه معالي المزروعي بنمو العلاقات الثنائية، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 29 عاما، مشيدا معاليه بتطور العلاقات التجارية في السنوات الأخيرة، وأكد حرص دولة الإمارات على المزيد من التعاون في مجال التجارة غير النفطية انسجاماً مع توجّه الدولة نحو تعزيز جهود تنويع مصادر الدخل.

وأكد معاليه إن دولة الإمارات تتطلع إلى تعزيز الآفاق المستقبلية للعلاقة مع جمهورية كازاخستان من أجل تنمية المصالح المشتركة في مختلف المجالات.

وتطرق معالي المزروعي إلى الدعم الذي قدمته كازاخستان في مجموعة من المنظمات متعددة الأطراف، وأعرب عن تقديره لدعمها المتواصل لدولة الإمارات في المحافل الدولية، وعن امتنانه للجانب الكازاخستاني على دعمه لإكسبو 2020 دبي والفرص التي يوفرها هذا الحدث لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

من جانبه، أكد معالي تيلوبيردي التزام بلاده بتعميق التعاون مع دولة الإمارات عبر مختلف القطاعات.

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