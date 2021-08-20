الإمارات تدعو لحل سلمي يلبي تطلعات الشعب الأفغاني

المصدر: (أبوظبي- وام)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، تطورات الأوضاع في أفغانستان وسبل إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالبلاد.

إلى ذلك، أكدت الإمارات العمل مع شركائها الدوليين لدفع جهود تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في السلام والتنمية والاستقرار، ونوّهت بأنها تتابع التطورات في أفغانستان، وتنضم إلى دعوة المجتمع الدولي، الذي يطالب بحل سلمي يلبي آمال وتطلعات الشعب الأفغاني. وأشار بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى مساهمة الإمارات في تسهيل عملية إجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان قبل وأثناء الوضع الحالي، كما عملت، وفق اعتبارات إنسانية، لدعم جهود الإغاثة الدولية في أفغانستان.

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