قرقاش: الإمارات في مرحلة تعزيز العلاقات مع الجميع

المصدر: البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات في مرحلة بناء الجسور وتعزيزها وترميمها، مرحلة تعزيز العلاقات مع الجميع، ومواءمة الاقتصاد والسياسة.

وقال معاليه عبر تويتر: "الإمارات في مرحلة بناء الجسور وتعزيزها وترميمها،مرحلة تعزيز العلاقات مع الجميع،ومواءمة الاقتصاد والسياسة. ولن يقف تباين التوجهات تجاه بعض القضايا حجر عثرة أمام التواصل وتعزيز فرص الاستقرار والازدهار والتنمية، وننطلق في هذا الاتجاه برصيد راسخ من المصداقية، وشبكة واسعة من العلاقات".

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