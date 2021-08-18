الإمارات: تصريحات «طالبان» مشجعة والأوطان تبنى بالحوار

المصدر: عواصم- وكالات

أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بتصريحات حركة طالبان، التي أكدت فيها سياسة العفو وليس الانتقام، وقال معاليه على «تويتر»: «في ظل وضع ضبابي جاءت تصريحات المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم (أمس)، مشجعة، فالأوطان لا تبنى بالانتقام بل عبر العفو، وعبر الحوار والتسامح، والقبول بدور المرأة وعملها، ومن خلال العلاقات الطيبة لتحقيق الرخاء، كما أشار».

وأكدت دولة الإمارات أنها تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة في أفغانستان، مشدّدة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في أفغانستان بشكل عاجل، وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن أملها بأن تعمل الأطراف الأفغانية على بذل كل الجهود لإرساء الأمن، وتحقيق الاستقرار والتنمية في أفغانستان، بما يلبي آمال وتطلعات شعبها الشقيق.

وما زالت ردود الفعل الدولية تتوالى تفاعلاً مع الحدث المزلزل في أفغانستان، ففي برلين قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تحدثت مع زعماء فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بخصوص الوضع في أفغانستان. وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يعتزم عقد اجتماع افتراضي لقادة دول مجموعة السبع في أقرب فرصة، لمناقشة الوضع في أفغانستان.

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