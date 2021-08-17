قرقاش: الأوطان لا تبنى بالانتقام بل بالتسامح

المصدر: البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه في ظل وضع ضبابي جاءت تصريحات المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، مشجعة، فالأوطان لا تبنى بالانتقام بل عبر الحوار والتسامح.

وقال معاليه عبر حسابه على «تويتر»: «في ظل وضع ضبابي جاءت تصريحات المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم، مشجعة، فالأوطان لا تبنى بالانتقام بل عبر العفو، وعبر الحوار والتسامح، والقبول بدور المرأة وعملها، ومن خلال العلاقات الطيبة لتحقيق الرخاء».

وأضاف معاليه: «نتمنى أن يطوي الأفغان صفحات المعاناة لصالح السلام والازدهار».

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