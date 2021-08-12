الإمارات أمام مجلس الأمن: تأمين ممرات الشحن البحري ضرورة استراتيجية للعالم أجمع

المصدر: (نيويورك - وام)

أكدت الإمارات التزامها بالجهود الإقليمية والدولية، لمواجهة التهديدات التي تعترض الملاحة والبيئة البحرية والتجارة العالمية. كما أوصت بتعزيز آليات التعاون والتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، من أجل توفير حماية أفضل، ومنع وردع الهجمات في ممرات الشحن الاستراتيجية والهامة.

جاء ذلك، خلال البيان الذي قدمته الإمارات إلى المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى، التي عقدها مجلس الأمن حول الأمن البحري، وشدد البيان على أن الهجمات البحرية الأخيرة، تتجاوز حدود المنطقة، مشيراً إلى أن نحو ثلث موارد الطاقة في العالم، يتم نقلها بواسطة السفن عبر مضيق هرمز، وأن من مصلحة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، العمل على مواجهة التهديدات التي تتعرض لها طرق الشحن البحري، لأنها تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد والأمن العالميين.

وحرص بيان الإمارات، على استعراض الدور المحوري الذي يلعبه النقل البحري في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الأمن البحري والاستدامة البيئية مترابطان، وذلك في ضوء التهديدات الأخيرة للأمن البحري في شبه الجزيرة العربية.

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