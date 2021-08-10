رابع عرس جماعي بسقطرى يحمل بصمة «الهلال الأحمر»

المصدر: سقطرى - وام

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العرس الجماعي الثالث والعشرين في اليمن والرابع في أرخبيل سقطرى الذي استفاد منه 200 شاب وشابة، ضمن الأعراس الجماعية التي تنفذها الهيئة لدعم استقرار الشباب وتعزيز النسيج الاجتماعي في اليمن.

وحضر مراسم الزفاف عدد من المسؤولين اليمنيين وممثل الهلال الأحمر في سقطرى الذي أشرف على مراسم الحفل والترتيب الخاص به بجانب العرسان وأسرهم وأهلهم وجمع غفير من أهالي المحافظة.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تصريح بهذه المناسبة أن المبادرة تأتي ضمن استجابة الإمارات لمتطلبات الأشقاء في اليمن من الدعم والمساندة في جميع المجالات، واستمراراً لجهودها في تحسين جودة الحياة ودعم الأوضاع الإنسانية ورفع المعاناة عن الساحة اليمنية.

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