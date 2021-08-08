الإمارات ترحب بتعيين غروندبرغ مبعوثاً خاصاً في اليمن

المصدر: (أبوظبي- وام)

رحبت الإمارات بتعيين هانز غروندبرغ مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مؤكدة دعمها كل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الدور المحوري، الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مؤكدة دعمها كل الجهود، التي تبذلها المملكة لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة. وجددت الوزارة التزام الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

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