قرقاش: ما يجري في بعض دول المنطقة يؤكد صوابية نهج الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مشهد السقوط المريع لمقوّمات الدولة في عدد من أقطار المنطقة، يجدد الثقة في أن الإمارات في طريقها الصحيح.

وقال معاليه، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: « مشهد السقوط المريع لمقوّمات الدولة في عدد من أقطار المنطقة، وترهّل مؤسساتها، وغياب العدالة، وتعطّل التنمية، يجدد الثقة في أن الإمارات في طريقها الصحيح. الدولة حاضرة، والمؤسسات حيّة، والعدالة تظلل الجميع، والتوجه الاقتصادي يتصدر أهدافنا، ويعد بمرحلة متجددة من التنمية والازدهار للوطن».

وانتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها سياسة حكيمة تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية، أساسها الاستقرار والتعاون، وحماية مصالح شعوب المنطقة وازدهارها. كما حرصت الإمارات على منهج العدالة والحقوق لمواطنيها والمقيمين على أرضها، ومدت يد العون للمتضررين من الأحداث العربية في العقد الأخير.

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