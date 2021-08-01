السعودية تحبط تهريب 8.7 ملايين حبة مخدرة داخل أكياس كاكاو

المصدر: البيان

أعلنت السلطات السعودية اليوم الاحد إحباط تهريب ثمانية ملايين و735 ألفا حبة كبتاجون مخدرة مُخبأةً داخل إرسالية وردت عبر ميناء جدة الإسلامي دون الكشف عن جهة قدومها.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي (غرب ) المملكة في بيان صحفي اليوم إن إرسالية وردت عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة عن "حبوب كاكاو"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مُخبأةً بطريقة فنية داخل أكياس "حبوب الكاكاو".

وأضافت الهيئة أنه بعد إحباط محاولة التهريب تمت عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان ضبط مستقبلي هذه الكمية داخل المملكة، وتم ضبطهم وعددهم ثلاثة أشخاص ، لم يُكشف عن جنسياتهم .

وأكدت الهيئة أنها ماضيةً في إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات والمسافرين ومكافحة التهريب بجميع أشكاله ، مشيرة إلى أن جميع منافذها تبذل أقصى جهودها لكشف وإحباط أي محاولة من شأنها المساس بأمن الوطن ومقدراته.

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