اللجنة المشتركة بين الإمارات وطاجيكستان تعقد اجتماعها الرابع

المصدر: وام

عقد سعادة عبدالناصر الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة قديرزودا سعدي سانجينمورد رئيس لجنة الاستثمار وإدارة أملاك الدولة في جمهورية طاجيكستان يوم الخميس الاجتماع الرابع للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وطاجيكستان، وبحثا عددا من الموضوعات الاقتصادية والسياسية التي تهم البلدين.

وأكد سعادة الشعالي في تصريحات على هامش الاجتماع الذي عقد عن بعد على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وطاجيكستان، مشيرا إلى التعاون المتنامي بينهما على مر السنين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في العام 1995، بما في ذلك زيادة التدفقات الاقتصادية والروابط الثقافية.

وأعرب عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين الجانبين، وأكد اهتمام الإمارات بتوسيع التنسيق السياسي بين البلدين، مشددا على أن دولة الإمارات تدعم طاجيكستان في السعي نحو الازدهار وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي موضوع قطاع التنمية والمساعدات، أشاد الشعالي بالشراكة بين دولة الإمارات وطاجيكستان في مجال التطوير التقني، موضحا أن دولة الإمارات دأبت على دعم العديد من المشاريع في طاجيكستان.

وعبر سعادة الشعالي عن تقديره لحكومة طاجيكستان لدعمها الثابت لإكسبو 2020 دبي، معربا عن ثقته في أن هذا الحدث سيوفر فرصا مناسبة لكلا البلدين لتعزيز علاقتهما البناءة، مع توسيع آفاق المشاركة الإيجابية لطاجيكستان مع منطقة الشرق الأوسط.

وأقر الجانبان الإماراتي والطاجيكي أن عقد الاجتماع على الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة "كوفيد-19" يعكس روح الصداقة بين قيادتي وشعبي البلدين، وحرصهما على دفع العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات قدما.

من جانبه، أكد سعادة سانجينمورد التزام حكومته بتعزيز التعاون المشترك، مشيرا إلى أن الاجتماع مكن الجانبين من مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية الرئيسية.

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