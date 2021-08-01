403 ملايين درهم دعم الإمارات لجزيرة سقطرى في 6 سنوات

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

شكلت المساعدات الإنمائية والإغاثية الإماراتية لجزيرة سقطرى العامل الأبرز في تجاوز الأرخبيل العديد من التحديات والأوضاع الإنسانية غير الاعتيادية، فقد بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للجزيرة في الفترة من 2015 إلى 2021 أكثر من 403.7 ملايين درهم (110 ملايين دولار)، وفقاً لتقارير وبيانات رسمية. وغطت المساعدات أغلب القطاعات الحيوية في المحافظة، كالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم، والبناء والتنمية، والطاقة.

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