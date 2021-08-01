قرقاش: اتهامات الغنوشي للإمارات تبرير لقصور هيكلي

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن قيام رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، الزج باسم الإمارات في سياق الاتهامات، غير مستغرب، لأنه تبرير لقصور محلي وهيكلي لهذه الجهات.

وكتب معاليه في تغريدة على تويتر: «لم أستغرب حوار راشد الغنوشي مع صحيفة التايمز اللندنية واتهاماته الموجهة للإمارات، فقد تعودنا الزج باسم الإمارات من قبل هذه الجهات لتبرير قصور محلي وهيكلي، ونصيحتي أن تكون قراءته داخلية لأحداث بلاده فستكون بالتأكيد أدق ولعلها أنفع».

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