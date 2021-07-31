السعودية تشترط التطعيم الكامل لـ 4 حالات صحية للحضور لمقر العمل

المصدر: البيان

اشترطت الضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقار العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، التطعيم بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لـ 4 حالات صحية تعتبر الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

وتضمنت الحالات الطبية، زراعة الأعضاء واستخدام عقارات علاج السرطان والسمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم أكبر من 40) وأمراض الكلى المزمنة. وفقا لصحيفة عكاظ.

وسمحت الضوابط لبقية الحالات الصحية المستثناة من الحضور سابقا لمقار العمل مثل من تجاوزت أعمارهم 60 عاما وأصحاب أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد (لمن تم تنويمه في المستشفى مرة واحدة على الأقل في الأشهر الستة الماضية) والأمراض القلبية المزمنة (قصور في عضلة القلب - أمراض الشرايين التاجية مع وجود إصابة قلبية واحدة على الأقل خلال السنة الماضية) ونقص المناعة الوراثي فقر الدم (الثلاسيميا والأنيميا المنجلية) ونقص المناعة المكتسب (مرض نقص المناعة المكتسب - استخدام أدوية مثبطة للمناعة) والحالات الطبية المزمنة مثل مرض السكري (النوع الأول والثاني غير المنضبط الذي استدعى التنويم على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية) ومرض ارتفاع ضغط الدم الذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية وتليف الكبد وعدم القدرة على تطبيق التباعد الاجتماعي بسبب الإعاقة الحركية وعدم القدرة على فهم أو تطبيق الالتزام بالإجراءات الوقائية بسبب الإعاقة الذهنية أن تكون حالته الصحية في تطبيق "توكلنا" "محصن" و "محصن جرعة أولى" و "محصن متعاف"، على أن ترفق بتقرير طبي لجهة العمل.

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