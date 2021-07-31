التحالف يحبط اعتداءً حوثياً على سفينة سعودية

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة حوثية. وقال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، في بيان، إن «الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر بدعم إيراني».

وأكد التحالف أن جهوده أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، السبت الماضي، أن دفاعات المملكة اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي نحو جازان (جنوب السعودية). وقال إن محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

اعتراض وتدمير

كما أعلن عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية 4 مسيرات أطلقها الحوثي نحو المنطقة الجنوبية، منها مسيرة استهدفت خميس مشيط، مشيراً إلى استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما قال «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية».

يشار إلى أنه في 3 يوليو الجاري، كان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن إحباط «عمل عدائي وشيك». وقال التحالف: «قواتنا المشتركة اتسمت بالكفاءة وأحبطت عملاً عدائياً وشيكاً». وأكد التحالف «اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية».

ومنذ فترة تواصل تلك الميليشيا محاولاتها استهداف أعيان مدنية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات دول عربية ودولية واسعة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

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