الإمارات تدين محاولة استهداف الحوثي الأراضي السعودية

المصدر: (‎ أبوظبي - وام)

أدانت الإمارات بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في السعودية الشقيقة، بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال طائرات مسيّرة مفخخة كانت موجّهة نحو مناطق جنوبي المملكة، وصاروخ باليستي كان يستهدف المدنيين في جازان، اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.

وأكدت الدولة في بيان لـ «وزارة الخارجية والتعاون الدولي» ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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