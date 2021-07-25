المصدر: البيان

ألقت الشرطة السعودية بمنطقة الرياض القبض على 4 سعوديين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة، وتجهيزات أمنية.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض تمكنت من القبض على (4) مواطنين، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة، وتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية.

وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس" جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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