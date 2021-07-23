الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز السلام والاستقرار في النظام الدولي

المصدر: دبي- البيان

أكدت دولة الإمارات أنها شريك فعّال في تعزيز السلام والاستقرار في النظام الدولي. والتقى معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مع روزماري ديكارلو، وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية، حيث وصف معاليه الاجتماع في تغريدة على «تويتر» بأنه «بنّاء ومثمر». وأضاف معاليه «الإمارات وهي تستعد لتبوؤ مقعدها في مجلس الأمن، شريك فعّال في تعزيز السلام والاستقرار في النظام الدولي».

وتتطلع دولة الإمارات، من خلال عضويتها في مجلس الأمن، إلى العمل مع شركائها في الأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى حلول للتحديات الحالية، واستشراف آفاق مستقبل واعد للأجيال القادمة، والاضطلاع بمسؤوليتها تجاه ترسيخ دعائم السلم والأمن الدوليين، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم جهود المجتمع الدولي، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

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