حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

المصدر: وام

استقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة على صعيد منى أول أيام التشريق، وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج.

وتوجه ضيوف الرحمن إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا للرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام .

ورصدت وكالة الأنباء السعودية في المشاعر المقدسة انسيابية بحركة الحجيج في جسر الجمرات يوم أمس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المكثفة لضمان أداء الحجاج شعيرة رمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة.

وفوج الحجاج عبر الحافلات من مخيماتهم في منى إلى جسر الجمرات بأدواره المتعددة لرمي الجمار وفق الإجراءات الاحترازية إذ فوجوا على طبقات الجسر تباعا لرمي الجمرات وخطط التفويج المعدة لذلك.



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