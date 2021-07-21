السعودية.. دخول المنشآت العامة والخاصة للمحصنين فقط

المصدر: البيان

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية أنه ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021، لن يسمح بدخول المنشآت الخاصة والعامة لغير المحصنين ممن تلقوا لقاح كورونا أو المتعافين منه مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وأكدت الوزارة أن شرط التحصين سيكون إلزامياً لدخول المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز