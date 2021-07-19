قرقاش: الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للإمارات

المصدر: (واشنطن - وام)

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في ختام زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، استغرقت أسبوعاً، على متانة الشراكة مع الولايات المتحدة، ووصف العلاقات بين البلدين بأنها «راسخة وقوية أكثر من أي وقت مضى»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي لدولة الإمارات.

والتقى قرقاش خلال زيارته لواشنطن بعدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأعضاءً في الكونغرس، لمناقشة شؤون المنطقة ذات الاهتمام المشترك، وللتأكيد على متانة الشراكة القائمة بين البلدين. وقال قرقاش: «إن علاقات الإمارات مع الولايات المتحدة تعد من أوثق الروابط الثنائية، وهي في أفضل حالاتها رسوخاً ومتانة في عهد إدارة الرئيس بايدن».

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