الحجاج يصلون إلى منى لقضاء يوم التروية

المصدر: مكة المكرمة - وكالات

وصل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى الليلة الماضية لقضاء يوم التروية، وسط إجراءات احترازية من أجل ضمان أمن سلامة الحجاج في ظل جائحة كورونا (كوفيد19).

وأكد قائد قوة الحج اللواء زايد الطويان، عدم السماح لأي معتمر بدخول مكة المكرمة إلا في حال وجود تصريح حج، والذي منح لمن حالاتهم الصحية جيدة ومحصنون في تطبيق «توكلنا»، مشيراً إلى وصول 50 في المئة من الحجاج إلى مشعر منى الليلة الماضية.

وشدد الطويان على تطبيق تصاريح الحجاج والتأكد من الحالة الصحية في المراكز الأربعة المخصصة لاستقبال الحجاج في «الزائدي، والنوارية، والشرائع، والهدا» قائلاً: «الحجاج يصلون للحرم من خلال المراكز الأربعة، محددة لهم أبواب للدخول للحرم لأداء طواف القدوم، وفق خط التفويج يتجه ضيوف الرحمن بعد ذلك إلى ساحة منشأة جسر الجمرات، ويتم فرزهم وتصنيفهم حسب الألوان، والتي تحكمها مواقع المخيمات والمتمثلة بالأحمر والأخضر والأصفر والأزرق».

جهوزية تامة

من جهتها، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، جهوزية مرافق المشاعر المقدسة كافة لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل أداء نسكهم في راحة واطمئنان مع اكتمال استعداد طواقمها البشرية وتجهيزاتها الفنية في المشاعر المقدسة. وأوضحت أن شركة «كدانة» للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذية للهيئة أكملت جهوزية مشاريع البنية التحتية لاستقبال ضيوف الرحمن، إذ عملت مبكراً على التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الخطط التشغيلية والتنفيذية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج في المشاعر، وتهيئة المخيمات وتعقيمها وتجهيزها وفق المعايير والبروتوكولات الصحية. كما انتهت من بناء نموذج تشغيلي في حج هذا العام يعمل بكفاءة تشغيلية عالية ليكون مشروع الأعوام المقبلة. وفي الوقت ذاته استحدثت عدداً من مبادرات المكاسب السريعة كالمخيم النموذجي ودورات المياه النموذجية ومركز العمليات والمراقبة ومبادرات بيئية تعزز مبادرة السعودية الخضراء.

فيما تعمل الهيئة من خلال مركز الإدارة الشاملة في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة، مع الجهات المعنية لضمان المواءمة والتنسيق بين جميع المشاركين في أعمال الحج للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وإثراء تجربة حجهم.

تنفيذ الخطط

وتعمل الهيئة الملكية على تأصيل التكامل بين الجهات المشاركة في موسم حج 1442هـ لضمان راحة الحجاج والمعتمرين والمصلين وأداء المناسك بيسر وسهولة وأمان. ويتولى مشرفو البرامج الاستراتيجية بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تنفيذ خطط البرامج في موسم الحج من مقر الهيئة الملكية في المشاعر لتقديم الدعم اللازم للجهات المعنية المشاركة وضمان التواصل بينها وبين القطاعات المعنية.

تيسير

أكدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خطط التشغيل والمساحات المتاحة لحركة الحجاج والمعتمرين والمصلين في مسطحات الطواف والسعي في الحرم المكي الشريف، والتنقل بينها من جهة، وبين المحاور والمنافذ المؤدية إليهما من جهة أخرى، إضافة إلى حض الجهات ذات العلاقة على إنهاء الأعمال المؤقتة التي تستهدف تيسير الأداء المناسب والاستفادة من المرافق كافة المتاحة في محيط المسجد الحرام.

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