أمطار غزيرة وجريان الأودية في سلطنة عُمان

المصدر: دبي - البيان

تشهد بعض المناطق في سلطنة عُمان هطول أمطار متفاوتة الشدة أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

وسجلت شرطة عُمان السلطانية عدداً من الحوادث جراء السيول التي اجتاحت بعض القرى العمانية وشوارعها من بينها احتجازات لبعض الأشخاص داخل مركباتهم وفي الأودية.

ونفذ طيران الشرطة عملية إنقاذ شخصين بعد انجراف مركبتهما بوادي البطحاء بولاية جعلان بني بو علي ونقلهما إلى مكانٍ آمن وهما بصحة جيدة.

وقالت الشرطة السلطانية على حسابها في "تويتر" "تم تفعيل اللجان الفرعية للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بمحافظات "مسقط، الداخلية، جنوب الشرقية، شمال الشرقية، ظفار، الظاهرة" لمتابعة الأنواء الجوية التي تتعرض لها السلطنة على امتداد ٣ الأيام المقبلة ويتم تنسيق كافة الجهود عبر رئاسة اللجنة الوطنية لضمان عمل كافة القطاعات المعنية.

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