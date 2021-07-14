السعودية: استقبال الحجاج عبر 4 مداخل فقط

المصدر: (الرياض - وكالات)

أعلن قائد أمن الحج أن عدد الحجاج لهذا العام تم تحديده بسبب فيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت. وأوضح في مؤتمر صحافي أنه لن يسمح بالدخول للمشاعر المقدسة لأي شخص بدون تصريح، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تصاريح من الداخلية للعاملين في منطقة المشاعر. وأكد أن استقبال جميع الحجاج سيتم عبر 4 مداخل فقط، لافتاً إلى أن سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين أو المتسللين لمنطقة المشاعر. وقال إن كل الجهات المعنية بأمن الحج استكملت كافة الاستعدادات.

من جانبه، أوضح مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن الطرق، أن الأجهزة المعنية «ستتكفل بفرض طوق أمني حول منطقة المشاعر». وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ على السعوديين والمقيمين داخل المملكة فقط.

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