أمير الكويت يخضع لفحوص طبية معتادة تكللت بالنجاح

المصدر: كونا

أعلن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خضوعه لفحوص طبية معتادة تكللت بالنجاح.

وأوضح الديوان الأميري في الكويت، في بيان له، أن نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من أخيه أمير البلاد، حمَّله خلاله تحياته لإخوانه الشيوخ وأعضاء الحكومة ومجلس الأمة ولأبنائه وبناته المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت، وطمأنهم على سير الفحوص الطبية المعتادة التي أجراها وتكللت بالنجاح.

وأعرب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن بالغ شكره وتقديره لأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على هذه المبادرة الكريمة التي أثلجت صدور المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت، سائلاً الله تعالى أن يديم على أخيه موفور الصحة ودوام العافية لمواصلة مسيرة الخير والنماء.

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