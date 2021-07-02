السعودية.. جرعة واحدة فقط للمتعافي من كورونا لأداء الحج

المصدر: البيان

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أن الشخص المتعافي من فيروس كورونا ممن تم قبولهم لأداء مناسك الحج لهذا العام 1442، لا يلزمه أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا، بل يكتفي بجرعة واحدة فقط.

وشددت وزارة الحج على جميع المتأهلين لأداء الحج، ضرورة حصولهم على الجرعة الثانية من لقاح فايروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج، وذلك بزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق. وفقا لصحيفة عكاظ.

وكشفت وزارة الصحة أن التطعيمات اللازمة باللقاحات لأداء الحج، هي لقاحات "الحمى الشوكية" و "الإنفلونزا الموسمية"، إضافة إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي يعد أحد الشروط الأساسية للتسجيل، مع ضرورة استكمال الجرعتين.

ونصحت بأخذ تطعيمات الحج "الحمى الشوكية" و "الإنفلونزا الموسمية" بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل بداية الحج؛ لتعطي مدة كافية للجسم لتكوين المناعة، إذ أن هذين التطعيمين مهمان وذلك لتشابه الأعراض مع أعراض كورونا.

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