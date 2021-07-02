الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرة مفخخة

المصدر: أبوظبي - وام ــ الرياض - وكالات

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف. وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.







موقف فوري



وحضت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.







تضامن كامل



وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.







اعتراض وتدمير



وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للميليشيا الحوثية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة العربية السعودية. وأكد في بيان أن تلك الميليشيا مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية. كما شدد على أن قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات العملاتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك. وكان التحالف أعلن أول من أمس اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو المناطق الجنوبية في السعودية.

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