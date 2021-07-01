السفير الصيني: الإمارات والصين حققتا ملحمة تنموية وأصبحتا شريكين استراتيجيين

المصدر: وام

أشاد ني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة بما حققته دولة الإمارات من إنجازات هائلة، خلال نصف قرن، وقال إنها تحولت إلى "لؤلؤة الشرق الأوسط" وأصبحت من بين أكبر 30 اقتصادا في العالم.

وقال السفير الصيني خلال ندوة عقدها بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية حول مسيرة الصين وإنجازاتها .. إن الصين والإمارات حققتا ملحمة تنموية، وأصبحتا شريكين استراتيجيين، مشيرا إلى أن هناك تلاقيا بين الحلم الصيني لتحقيق النهضة والحلم الإماراتي لبناء أفضل دولة في العالم من خلال "مئوية الإمارات 2071"، وتطابقا بين مبادرة "الحزام والطريق" التي طرحها شي جين بينغ، الرئيس الصيني، ومبادرة "إحياء طريق الحرير" التي طرحها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد ني جيان، أنه وعلى مدى آلاف السنين، خلقت الأمة الصينية حضارة عريقة وفي العصر الحديث، تحولت الصين تدريجيا إلى مجتمع شبه إقطاعي نتيجة لغزو القوى الغربية لها، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاضطرابات الداخلية، وتعرض الصين للهلاك، ولكن منذ تأسيس الصين الجديدة عام 1949، وعلى مدى نحو 70 عاما، حققت الدولة قفزات تنموية متتالية، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 14.7 تريليون دولار، لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتحدث عن واقع العلاقات الإماراتية - الصينية وآفاقها، وقال إن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري للإمارات، وأصبحت الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري، وأكبر سوق تصدير للصين في غربي آسيا وشمالي إفريقيا منذ سنوات عدة.

وأضاف إنه وبرغم التداعيات الخطيرة الناجمة عن جائحة "كوفيد- 19" في عام 2020، فقد وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 49.3 مليار دولار بزيادة تقدر بـ 1.13 في المئة مشيرا إلى أنه وفي ظل تفشي الجائحة وفي ظل التعاون الثنائي بين الدولتين في هذا السياق، أصبح البلدان نموذجا عالميا يحتذى به للتضامن والتآزر في مكافحة هذه الجائحة.

وقال السفير الصيني إن هناك الكثير من المقومات لتعزيز هذه العلاقات، من أبرزها مبادرة "الحزام والطريق"، مؤكدا أن الدولتين ستبذلان جهودا مشتركة لرسم مشهد جديد لتنمية البلدين وتعاونهما في الخمسين حتى المئة عام المقبلة.

وأشار الى مشاركة الصين بمعرض إكسبو 2020 دبي، بجناح ضخم، أطلق عليه "نور الصين"، وسيكون فرصة مهمة لتعميق الصداقة الصينية - الإماراتية.

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