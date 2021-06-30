واشنطن والرياض تبحثان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

المصدر: (الرياض - د.ب.أ)

التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أمس، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية. ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، فقد جرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث سبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لوقف التدخلات الإيرانية التخريبية في المنطقة، ووقف تمويل إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، والجماعات الإرهابية المتطرفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وتطرق الوزيران أيضاً إلى أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

يذكر أن العديد من الدول، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، أدانت أكثر من مرة دعم طهران للميليشيات في عدد من الدول العربية، ومن ضمنها ميليشيا الحوثي في اليمن، التي لا تكف عن مفاقمة النزاع اليمني.

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