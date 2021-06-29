التحالف: تدمير 10 مسيّرات وصواريخ حوثية خلال 48 ساعة

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، ودمرت 6 طائرات مسيرة، و4 صواريخ باليستية، استهدفت جميعها مدنيين وأعياناً مدنية جنوبي البلاد، منذ الجمعة، في وقت طالبت الكويت بالتحرك لوقف عمليات الميليشيا الحوثية المزعزعة لاستقرار المنطقة.

ولفت تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى استمرار محاولات الميليشيا الحوثية، تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك. وأكد التحالف أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية، أحبطت جميع المحاولات العدائية تجاه المملكة.

وفي تفاصيل الهجمات، ذكرت تقارير، أن الدفاعات الجوية السعودية، اعترضت صاروخين باليستيين، أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. وكانت أول من أمس، دمرت مسيّرتين مفخختين، أطلقتهما الميليشيا الحوثية صوب خميس مشيط. والسبت، دمرت الدفاعات السعودية 3 مسيرات مفخّخة، أطلقتها الميليشيا باتجاه المنطقة الجنوبية.

وكشف التحالف عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيا المدعومة من إيران، باتجاه خميس مشيط، وشدد على أن الميليشيا تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع أي تهديد.

وكان التحالف أعلن، يوم الجمعة الماضي، اعتراض مسيرة حوثية وصاروخ باليستي، أطلقت باتجاه خميس مشيط. وقال: إن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية، لافتاً إلى أن استمرار هجمات ميليشيا الحوثي، يكشف عن تعمدها استهداف المدنيين.

انتصارات وهمية

يشار إلى أن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، كان أكد في تصريح صحافي، قبل أيام، أن الميليشيا الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية. وشدد العميد تركي المالكي، على أن البروباغندا التي يقوم بها الحوثيون، تهدف لرفع معنويات عناصرهم.

وتابع أن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية، يأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية والعتاد العسكري للميليشيا، بمحافظتي مأرب والجوف.

تقويض الحل

في الأثناء، اعتبرت دولة الكويت أمس، استهداف جماعة الحوثي للمملكة، تأكيداً لسعي الجماعة لتقويض المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الأعمال الإجرامية التي تزعزع استقرار المنطقة. واستنكرت الكويت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، استمرار استهداف المدنيين جنوبي السعودية من قبل الحوثيين.

وطالبت الخارجية الكويتية «المجتمع الدولي بالتحرك السريع والرادع، لوقف هذه الأعمال الإجرامية، الهادفة للنيل من أمن السعودية، والمزعزعة لاستقرار المنطقة». وأكدت وقوف الكويت إلى جانب المملكة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات.

الريال اليمني

وجه البنك المركزي اليمني في عدن بإغلاق جميع شبكات التحويل المالية المحلية، بهدف وضع حد لتدهور الريال اليمني.

وأكدت جمعية الصرافين في عدن، في بيان، إغلاق جميع شبكات التحويلات من دون استثناء، بناء على توجيه البنك المركزي اليمني.

يأتي الإجراء عقب انهيار كبير ومتسارع للعملة المحلية منذ أيام.

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