الإمارات تشارك في اجتماع روما للتحالف الدولي ضد داعش

المصدر: وام

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الذي انعقد في العاصمة الإيطالية روما، برئاسة مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيطالية.

وترأس وفد الدولة إلى الاجتماع معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، حيث أكد معاليه خلال كلمة دولة الإمارات على ضرورة استمرار العمل والتعاون في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي وأفكاره المتطرفة، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه لمنع التنظيم الإرهابي من إعادة ترتيب صفوفه، ومواصلة الجهود المشتركة في مواجهة آيديولوجية "داعش" وأفكاره الإرهابية، وتقليص قدرته على التوسع في أجزاء أخرى من العالم، وبخاصة في أفريقيا.

كما أشار معاليه في الاجتماع الوزاري الدولي إلى أنّ دولة الإمارات تؤمن بأن العمل المشترك هو السبيل الأنجع للتصدي والقضاء على الإرهاب والتطرف، مع تأكيده على أن مواجهة التطرف والإرهاب تتسق مع رؤية دولة الإمارات لبناء المستقبل، وإشاعة التسامح، وتعزيز الاستقرار والسلام والازدهار.

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