الإمارات تشارك في اجتماع بشأن سوريا

المصدر: وام

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري حول سوريا، الذي عقدت أعماله اليوم في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة وزراء خارجية وكبار المسؤولين في عدد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.

وترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة في هذا الاجتماع.

وصدر بيان عن الاجتماع أكد أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية، وعلى أهمية توفير الدعم الإنساني للشعب السوري، وإيصال المساعدات الانسانية إلى كافة الأراضي السورية، وعلى دعم الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا.

وأكد البيان على ضرورة مواصلة الشركاء الدوليين والإقليميين التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف في سوريا لمنع تنظيم داعش الإرهابي من التوسع مجدّداً في الأراضي السورية، كما شدد أيضاً على مواصلة العمل من أجل تنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الخاص بسوريا، حيث أجمع المشاركون في الاجتماع الدولي على الحرص المشترك على بذل مزيد من الجهود لإنهاء الأزمة السورية، ورفع المعاناة عن السوريين وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.

وأعرب المشاركون عن خالص الشكر والتقدير للولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيطاليا على الجهود المبذولة للإعداد والتحضير لهذا الاجتماع والذي يعد فرصة لبحث الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تقدم في مسار حل الأزمة السورية.

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