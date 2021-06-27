رفع كسوة الكعبة 3 أمتار استعداداً للحج

المصدر: البيان

قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، اليوم، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة ثلاثة أمتار تقريبًا، إيذانًا ببدء موسم الحج لهذا العام 1442 هـ.

وأضافت الرئاسة –وفقًا للإخبارية- أنها قامت بتغطية الجزء المرفوع من كسوة الكعبة، بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا، من الجهات الأربع للكعبة المشرفة.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة بدأت فى إرسال رسائل الترشيح للحجاج، وفقًا للضوابط الصحية التي تم الإعلان عنها مسبقًا، وسيتم اختيار 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين بالداخل لأداء الفريضة.

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