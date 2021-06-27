السعودية تحبط تهريب 14.4مليون قرص مخدر قادمة من لبنان

المصدر: (الرياض - واس)

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، إحباط محاولة تهريب 14 مليوناً و400 ألف قرص مخدر، تم ضبطها بميناء جدة، غربي البلاد.

وأوضح الناطق باسم المديرية، الرائد محمد النجيدي، أنّ المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 14 مليوناً و400 ألف قرص إمفيتامين مخدر، إذ تم ضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأضاف أنه ارتباطاً بالعملية، جرى اعتقال مواطن بمنطقة الرياض، لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل للنيابة العامة.

السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات قادمة من لبنان

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