الإمارات تنضم إلى منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى

المصدر: (سان خوسيه، كوستاريكا - وام)

انضمت دولة الإمارات، إلى منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى «SICA» بصفة عضو مراقب غير إقليمي.

وتمّ التوقيع على اتفاقية انضمام الدولة إلى المنظمة، خلال المجلس الوزاري للمنظمة الذي عقد في سان خوسيه بكوستاريكا.

وأكّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في كلمته المسجلة خلال المجلس الوزاري، حرص دولة الإمارات على المساهمة في إنجاح المساعي السامية لمنظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى.

وتقدّم سموه بخالص الشكر نيابة عن حكومة دولة الإمارات للدول الأعضاء في منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى وأعضاء الوفود المشاركة في المجلس، على الدعوة الكريمة لانضمام دولة الإمارات إلى منظمة «SICA» بصفة عضو مراقب غير إقليمي، متوجهاً بالشكر إلى كوستاريكا على الدعوة التي تمثل أول مشاركة لدولة الإمارات في المجلس الوزاري لمنظمة «سيكا» تحت رئاسة كوستاريكا.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى أنّ هذا الإنجاز يعد دليلاً على العلاقات الاستثنائية التي تجمع دولة الإمارات والدول في منطقتي أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي، مضيفاً: «يستند هذا التعاون القائم بيننا على أساس متين من العلاقات الدبلوماسية التاريخية، لاسيما أن هذه الخطوة تؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير العلاقات الشاملة في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى آفاق جديدة من خلال هذه المنصة».

وقال سموه: «تفخر دولة الإمارات بالدور الحيوي الذي تتبناه في المنطقة كونها عضواً محفزاً للأعمال والتجارة العالمية، كما أنها وجهة للتبادل الثقافي والعلمي والسياسي وشريك راسخ للأصدقاء والحلفاء في شتى أنحاء العالم».

وأكّد سموه، أنّ العلاقات الاقتصادية التي تربط دولة الإمارات والدول الأعضاء في منظمة سيكا في نمو وازدهار مستمرين، مشيراً إلى أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، توسعت علاقات دولة الإمارات التجارية بما يزيد على الـ 40 في المئة، كما فاقت استثمارات الإمارات 670 مليون دولار منذ عام 2003، الأمر الذي يعكس رغبتنا المشتركة في بناء علاقة متينة تعود بالنفع على كل الأطراف.

محاور واهتمامات

وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أنّ دولة الإمارات تشارك دول أمريكا الوسطى، المحاور والاهتمامات الاستراتيجية مثل حقوق الإنسان والتغير المناخي والتنوع البيولوجي والاقتصاديات المتقدمة والتنمية المتوازنة والسلام والأمن والتعليم والصحة والتنمية الحضرية والريفية والتنقل المستدام والاتصال والطاقة المتجددة والسياحة، وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي، وتمكين الشباب والنساء.

وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: «تلعب بلادي دوراً رئيسياً على المستوى الدولي من خلال المساهمة بتطوير التعاون القائم مع الدول الأعضاء في المنظمة، حيث تعد شريكاً في التصدي لتداعيات «كوفيد 19»، ونحن نؤمن بأن هذه المنصة فرصة لتعزيز تعاوننا وتبادل الخبرات مع حلفائنا من منطقة أمريكا الوسطى».





توظيف إكسبو

وأردف سموه: «تستضيف الإمارات في الفترة المقبلة إحدى أهم الفعاليات وهو معرض إكسبو 2020 دبي، والذي نطمح من خلاله للعمل على توظيف هذا الحدث العالمي لخدمة أهدافنا المشتركة لاستكشاف أوجه التعاون من خلال هذه المنظمة، إننا على ثقة تامة بأن هذه المنصة وأعضاؤها سيضعون محور التعاون الإقليمي والدولي والدعم المتعدد الأطراف كأولوية».

مؤكداً التزام دولة الإمارات بالعمل على هذه الأهداف المشتركة واستعدادها لاغتنام هذه الفرصة لتحقيق رؤيتنا المشتركة. وكان عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، قد حضر المجلس الوزاري لمنظمة سيكا الذي عقد برئاسة كوستاريكا، ووقّع على اتفاقية انضمام الدولة إلى المنظمة بصفة عضو مراقب غير إقليمي.

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