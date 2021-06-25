شاهد..شاب يتحدى الأمن السعودي بفيديو على جبل وشرطة مكة تقبض عليه

المصدر: البيان

ألقت شرطة منطقة مكة، القبض على شاب إثيوبي الجنسية بعد أن ظهر في مقطع فيديو على أحد الجبال، متحديا الجهات الأمنية إن كانت تستطيع الوصول إليه.

وقال المتحدث باسم شركة مكة إن شرطة محافظة الطائف تمكنت من تحديد موقع الشاب وألقت القبض عليه.

وكشف المتحدث أن الشخص مخالف لنظام أمن الحدود والإقامة، حيث اتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطقع فيديو وصورا للشاب وهو يتحدى الأجهزة الأمنية وبعد القبض عليه.

شاهد..شاب يتحدى الأمن السعودي بفيديو على جبل وشرطة مكة تقبض عليهhttps://t.co/HyskFI3X2J#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YghrKjK0St — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 25, 2021

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