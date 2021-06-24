الإمارات تطالب بخروج عاجل للمرتزقة من ليبيا

المصدر: برلين - وكالات

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وبشكل عاجل، مشددة خلال مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا، على أن الحوار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية. وترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات في مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا على مستوى وزراء الخارجية، الذي انطلقت أعماله أمس، في مقر وزارة الخارجية الألمانية في العاصمة برلين بمشاركة وزراء خارجية وكبار المسؤولين في عدد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.

وجدد معاليه في مداخلة لدولة الإمارات التأكيد على أن الحوار السياسي الليبي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية، مشيراً إلى أهمية تحقيق التقدم في المسار الأمني بالتوازي مع المسارات الأخرى من خلال الالتزام بتطبيق جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وبشكل عاجل.

كما دعا الأطراف الليبية والدولية إلى الالتزام بالعملية السياسية ومتطلبات إنجاحها لتحقيق الأمن والاستقرار ووحدة المؤسسات الليبية بما يخدم تطلعات الشعب الليبي في بناء مستقبل مشرق وأكثر ازدهاراً. وأشاد معاليه بالتطورات الإيجابية في مسار حل الأزمة الليبية، مرحباً بتبني مجلس الأمن القرار رقم (2570) لعام 2021 والقرار رقم (2571) لعام 2021 بالإضافة إلى القرار رقم (2510) لعام 2021، والتي هي جميعها داعمة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وتدعو إلى البناء على الإنجازات التي تحققت في مسار حل الأزمة الليبية.

ورحب معالي المرر بانضمام الأشقاء الليبيين إلى مسار مؤتمر برلين، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية ألمانيا الصديقة وللأمم المتحدة على الجهود المبذولة لاستضافة هذا المؤتمر وتحقيق التقدم في مسار حل الأزمة الليبية.

تنفيذ كامل

وجاء في نص البيان الختامي للمؤتمر أن انسحاب المقاتلين الذي تقرر في إطار الهدنة المبرمة في أكتوبر الماضي، يجب أن يتم تنفيذه بشكل كامل «وبدون مزيد من التأخير». وأضاف إنه يتعين على الأطراف المعنية أن تتخلى عن أية أعمال من شأنها تأجيج الصراع في ليبيا.

وتضمن البيان ملحوظة أشارت إلى أن تركيا كان لديها تحفظات حيال المطالب بالانسحاب الفوري للمقاتلين الأجانب.

وأعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن «المرتزقة» الأجانب المتواجدين في ليبيا قد يغادرون قريباً هذا البلد بعد إحراز «تقدم» في محادثات السلام. وقالت خلال مؤتمر صحافي: «أحرزنا تقدماً في ما يتعلق بالمرتزقة، ونأمل أنه في الأيام المقبلة سينسحب المرتزقة من الجانبين».من جهته، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة: «أنا موجود هنا اليوم لأطلب العون من أصدقاء ليبيا». . وقال إن انعدام الأمن يهدد بتقويض الانتقال السياسي.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن اعتقاده بنجاح المؤتمر الذي استقبلته بلاده، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنّ بلاده ليس لديها صديق أفضل من ألمانيا خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة أنجيلا ميركل.

آفاق جديدة

عبر وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، عن قلقه البالغ إزاء تأخر سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. وقال في كلمته أمام مؤتمر «برلين 2»، إن الانتخابات ستفتح آفاقاً جديدة لاستعادة السلام والاستقرار في البلاد. ودعا بوقدوم «إلى ضرورة الانتهاء في أقرب وقت ممكن من الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة في ديسمبر من هذا العام».

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