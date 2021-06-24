الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف المنطقة الجنوبية في السعودية

المصدر: أبوظبي - وام، الرياض - وكالات

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية. وحضت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

تضامن كامل

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

اعتراض وتدمير

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية،اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية. وبذلك، دمر التحالف 5 طائرات مسيرة لميليشيا الحوثي، أطلقتها باتجاه المملكة، في أقل من 4 ساعات أمس. وقال التحالف في بيان: «اعترضنا ودمرنا 4 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية».

اعتداءات مستمرة

وفي وقت سابق من الليلة قبل الماضية، أعلن التحالف العربي تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو جازان.وأكد التحالف، في بيان، أن «ميليشيا الحوثي مستمرة في محاولات استهداف الأعيان المدنية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز