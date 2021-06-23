‎الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لمؤتمر برلين الثاني حول ليبيا

المصدر: وام

ترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد دولة الإمارات في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا على مستوى وزراء الخارجية، الذي انطلقت أعماله اليوم في مقر وزارة الخارجية الألمانية في العاصمة برلين بمشاركة وزراء خارجية وكبار المسؤولين في عدد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.

وجدد معاليه في مداخلة لدولة الإمارات التأكيد على أن الحوار السياسي الليبي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية، مشيراً إلى أهمية تحقيق التقدم في المسار الأمني بالتوازي مع المسارات الأخرى من خلال الالتزام بتطبيق جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك فتح الطريق الساحلي وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وبشكل عاجل.

كما دعا الأطراف الليبية والدولية إلى الالتزام بالعملية السياسية ومتطلبات إنجاحها لتحقيق الأمن والاستقرار ووحدة المؤسسات الليبية بما يخدم تطلعات الشعب الليبي في بناء مستقبل مشرق وأكثر ازدهاراً.

وأشاد معاليه بالتطورات الإيجابية في مسار حل الأزمة الليبية، مرحبا بتبني مجلس الأمن القرار رقم (2570) لعام 2021 والقرار رقم (2571) لعام 2021 بالإضافة إلى القرار رقم (2510) لعام 2021 والتي هي جميعها داعمة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وتدعو إلى البناء على الإنجازات التي تحققت في مسار حل الأزمة الليبية.

ورحب معالي المرر بانضمام الأشقاء الليبيين إلى مسار مؤتمر برلين، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية ألمانيا الصديقة وللأمم المتحدة على الجهود المبذولة لاستضافة هذا المؤتمر وتحقيق التقدم في مسار حل الأزمة الليبية.

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