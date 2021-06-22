الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف خميس مشيط

المصدر: أبوظبي - وام ، عواصم-وكالات

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة من دون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف. وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية. وحضت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

تضامن كامل

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

يقظة وبسالة

وفي السياق ذاته، دانت البحرين واستنكرت بشدة مواصلة ميليشيا الحوثي إطلاق عدد من الطائرات المسيرة (المفخخة) تجاه المملكة العربية السعودية، في اعتداء آثم يعكس إصرار جماعة الحوثي على استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الآمنين. وأشادت وزارة الخارجية بيقظة وبسالة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرات وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها، مجددة موقف البحرين المتضامن دائماً مع المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات رادعة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

دعوة فرنسية

دولياً، أدانت فرنسا الهجمات الحوثية على السعودية، داعية الحوثيين لوقف الأعمال المزعزعة للاستقرار فوراً، والانخراط بشكل بناء في العملية السياسية لإنهاء الأزمة في اليمن.وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إنها تدين بأشد العبارات الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، وتستخدم فيها طائرات مسيرة مفخخة.

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