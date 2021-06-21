«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة

المصدر: أبوظبي - وام

يشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات لجان وهيئة مكتب البرلمان العربي، وجلسته السادسة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، خلال الفترة من 22 حتى 26 يونيو 2021 في العاصمة المصرية القاهرة.



ويضم الوفد أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي كلاً من: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.



ووفق جدول أعمال اجتماعات اللجان الدائمة، ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي وآخر المستجدات المتعلقة بقضايا العمل العربي المشترك، فضلاً عن ملاحظات المجالس والبرلمانات العربية، بشأن مشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، كما سيتم عرض تقرير الحالة السياسية والأمنية في العالم العربي لعام 2020، وعرض تقرير حول أعمال وإنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث (2020-2021).



من جهتها ستستعرض لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الموقف من تنفيذ توصيات اللجنة في اجتماعها السابق، وستناقش تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي عن العام 2020، وتقرير عن نشاط أداء اللجنة خلال دور الانعقاد من أكتوبر 2020 إلى يونيو 2021، بالإضافة إلى مناقشة الشؤون المالية للبرلمان العربي، وموقف سداد الدول لمساهماتها في الميزانية.



كما ستناقش اللجنة تقرير اللجنة الفرعية المعنية بإعداد ورشة عمل حول دور القطاع الخاص العربي في تعزيز التجارة البينية والاستجابة العربية لمعايير التجارة الدولية، ومذكرة عرض بشأن القانون الاسترشادي الخاص بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الدول العربية، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مقترح إعداد استراتيجية عربية موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما سيتم عقد اجتماع مشترك على مستوى اللجان المناظرة يضم وفداً من لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب في جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات وبحث سبل تطويرها، بما يفعل من دورها في خدمة العمل العربي المشترك.



وتناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، الإجراءات التي تمت لتنفيذ توصيات اللجنة في اجتماعها السابق، وستعتمد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2020، فضلاً عن استعراض مستجدات العمل على إعداد التقرير الخاص بجهود الدول العربية في التعامل مع جائحة «كورونا» ومواجهة تداعياتها في ما يتعلق باختصاصات اللجنة، واعتماد تقرير نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي.



وستطلع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان على إجراءات متابعة تنفيذ توصيات اجتماعها الأخير، وعلى مذكرة بشأن تعديل بعض مواد نظام موظفي البرلمان العربي، ومناقشة تقرير نشاط اللجنة خلال الدور الحالي، وتسمية ممثل عن اللجنة في اللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة، ومناقشة تقرير الاجتماع الثالث للجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في الوطن العربي، ومناقشة تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2020.



ويختتم أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية الاجتماعات بالمشاركة في الجلسة السادسة للبرلمان العربي المقرر عقدها يوم السبت الموافق 26 يونيو 2021م.

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