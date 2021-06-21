وزارة الحج تستبعد الخال والعم من محارم المرأة عند أداء النسك

المصدر: دبي- البيان

استبعدت وزارة الحج والعمرة، العم والخاg من محارم المرأة التي تريد اصطحاب محرم معها أثناء أداء المناسك؛ قاصرة "المحارم" على: (الأب، أو الأخ، أو الزوج، أو الابن) فقط دون غيرهم.

وأوضحت الوزارة الفئات المتاح إضافتها «كمَحرَم» لراغبات أداء الفريضة خلال الموسم الجاري.

وبينت أنه لا يمكن إضافة الخال أو العم كمَحرَم للراغبات في الحج ممن بادرن بالتسجيل في المسار الإلكتروني لأداء مناسك الحج لهذا العام، وفقاً للحساب الرسمي لإمارة مكة على «تويتر».

وتابعت الوزارة: «لا يُتاح إضافة مَحرَم سوى المحارم في الخيارات المعروضة أب، أخ، زوج، ابن».

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