الإمارات: الحوثي العقبة الأساسية أمام إنهاء الحرب في اليمن

المصدر: أبوظبي- البيان، وام

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة منهجية، ومتعمدة في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف، كما أكدت أن ميليشيا الحوثي، اليوم، هي العقبة الأساسية أمام إنهاء الحرب في اليمن.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر «تويتر» أن تدمير التحالف العربي لـ17 مسيّرة حوثية تستهدف المدنيين السعوديين يؤكد تعنت هذه الميليشيا ضد وقف إطلاق النار، والحلّ السياسي.

وأضاف: «الحوثي اليوم هو العقبة الأساسية لإنهاء الحرب في اليمن». وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي.

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