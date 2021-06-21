«الهلال الأحمر الكويتي» تدعو لدعم اللاجئين

المصدر: (الكويت- كونا )

دعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، إلى دعم اللاجئين حول العالم، وتوفير الحماية لهم، وإدراجهم في أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، هلال الساير، بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، الذي صادف أمس الأحد، إن الكويت رسخت بصمتها الإنسانية في مساعدة اللاجئين عبر العالم، وحشدت الجهود

الدولية، واستجابت للأزمات الإنسانية في شتى بقاع الأرض، للتخفيف من معاناة الملايين من اللاجئين حول العالم. وأضاف أن حجم ومستوى وطبيعة المساعدات التي قدمتها الكويت، بكل مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية، تؤكد أهمية الدور الذي تسهم به الدولة في العمل الإنساني الدولي لخدمة اللاجئين في كل العالم. وذكر أن الهلال الأحمر الكويتي، يعمل مع اللاجئين لمساعدتهم في الحصول على الخدمات، وبناء مستقبل أفضل «ونحن نعمل لتحقيق ذلك، لا سيما للاجئين السوريين في لبنان والأردن، فضلاً عن نازحي الروهينغا».

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